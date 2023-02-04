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3 февраля, 22:01

Емельяненко перевесил американца Бейдера перед последним боем в карьере

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера на взвешивании перед предстоящим поединком.

Вес россиянина составил 107,1 килограмма, американца — 106,3. Оба бойца уложились в лимит тяжёлого веса.

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Поединок против Бейдера станет для 46-летнего Емельяненко последним в карьере. Он пройдёт в ночь на 5 февраля в Инглвуде, штат Калифорния, и станет главным на турнире Bellator 290. На кону — чемпионский титул Бейдера в тяжёлом весе.

Ранее Лайф рассказывал, что Умар Нурмагомедов отправил в нокаут Раони Барселоса на турнире UFC. Для россиянина это уже 16-я победа подряд в смешанных единоборствах при отсутствии поражений.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова

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