Емельяненко перевесил американца Бейдера перед последним боем в карьере

Поединок против Бейдера станет для 46-летнего Емельяненко последним в карьере. Он пройдёт в ночь на 5 февраля в Инглвуде, штат Калифорния, и станет главным на турнире Bellator 290. На кону — чемпионский титул Бейдера в тяжёлом весе.