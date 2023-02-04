Емельяненко перевесил американца Бейдера перед последним боем в карьере
Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера на взвешивании перед предстоящим поединком.
Вес россиянина составил 107,1 килограмма, американца — 106,3. Оба бойца уложились в лимит тяжёлого веса.
Поединок против Бейдера станет для 46-летнего Емельяненко последним в карьере. Он пройдёт в ночь на 5 февраля в Инглвуде, штат Калифорния, и станет главным на турнире Bellator 290. На кону — чемпионский титул Бейдера в тяжёлом весе.
Ранее Лайф рассказывал, что Умар Нурмагомедов отправил в нокаут Раони Барселоса на турнире UFC. Для россиянина это уже 16-я победа подряд в смешанных единоборствах при отсутствии поражений.