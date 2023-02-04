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3 февраля, 21:21

Хоккеист СКА лишился верхних зубов при жёстком столкновении с Радуловым

Хоккеист СКА Зыков потерял почти все верхние зубы при столкновении с Радуловым

Хоккеист петербургского СКА Валентин Зыков получил серьёзную травму при столкновении с нападающим казанского "Ак Барса" Александром Радуловым в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс", издание также опубликовало фотографию с Зыковым после жёсткого столкновения.

Столкновение Радулова и Зыкова в матче КХЛ. Видео © khl.ru

Инцидент произошёл в начале первого периода, когда Радулов применил силовой приём против Зыкова, пытавшегося перехватить у него шайбу. Судьи просматривали эпизод на момент вынесения форварду казанского клуба большого штрафа, но в итоге не увидели нарушения со стороны хоккеиста. Судя по снимку, игрок петербургского клуба потерял почти все верхние зубы. Победителем матча оказался СКА, выиграв встречу со счётом 7:4.

Зыков потерял почти все верхние зубы при столкновении с Радуловым. Фото © "Спорт-Экспресс"

Зыков потерял почти все верхние зубы при столкновении с Радуловым. Фото © "Спорт-Экспресс"

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Кадр видео khl.ru

Иван Косицын

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