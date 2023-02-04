Блинкен: США сфокусированы на удалении аэростата КНР из своего воздушного пространства

США сосредоточили усилия на том, чтобы удалить китайский аэростат из своего воздушного пространства, говорить о каких-либо других действиях в связи с данным инцидентом пока рано. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Первый шаг — сделать так, чтобы этот разведывательный аэростат исчез из нашего воздушного пространства, мы сфокусированы именно на этом. Я считаю очень важным, что китайская сторона услышала об этом от меня напрямую", — сказал Блинкен в ходе пресс-конференции.

Также представитель Белого дома добавил, что сейчас рано говорить о каких-либо других шагах, пока аэростат находится в воздушном пространстве США.