Учёные сделали открытие, которое позволит эффективнее бороться с раком

Учёные из Рокфеллеровского университета установили, что при борьбе с зависимостью от аминокислоты аргинин раковые клетки становятся более заметными для иммунной системы. Открытие может помочь разработать более эффективные способы избавления от раковой опухоли. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Эта естественным образом вырабатываемая организмом аминокислота также содержится в большом количестве в рыбе, мясе и орехах. В ходе исследования оказалось, что раковые клетки способны включать разные механизмы, чтобы эффективнее использовать аргинин в условиях его недостатка. В том числе постоянное мутирование, что должно позволить раковой клетке снизить зависимость от этой аминокислоты.

Исследователи предполагают, что если клетке перекрыть доступ к аргинину, она начнёт мутировать интенсивнее. Это позволит стать опухоли более заметной для иммунной системы для её уничтожения. Особенно сильно с зависимостью от аргинина пытаются справиться клетки рака желудка и толстой кишки.