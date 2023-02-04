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3 февраля, 22:19

Учёные сделали открытие, которое позволит эффективнее бороться с раком

Учёные обнаружили, что раковые клетки питаются аминокислотой аргинин

Учёные из Рокфеллеровского университета установили, что при борьбе с зависимостью от аминокислоты аргинин раковые клетки становятся более заметными для иммунной системы. Открытие может помочь разработать более эффективные способы избавления от раковой опухоли. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Эта естественным образом вырабатываемая организмом аминокислота также содержится в большом количестве в рыбе, мясе и орехах. В ходе исследования оказалось, что раковые клетки способны включать разные механизмы, чтобы эффективнее использовать аргинин в условиях его недостатка. В том числе постоянное мутирование, что должно позволить раковой клетке снизить зависимость от этой аминокислоты.

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Исследователи предполагают, что если клетке перекрыть доступ к аргинину, она начнёт мутировать интенсивнее. Это позволит стать опухоли более заметной для иммунной системы для её уничтожения. Особенно сильно с зависимостью от аргинина пытаются справиться клетки рака желудка и толстой кишки.

Ранее Лайф писал о видах рака, которые чаще всего встречаются у россиян. Как отметил онколог Павел Копосов, речь идёт об опухолях желудка и лёгкого. При этом самый важный фактор их развития — несбалансированное питание.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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