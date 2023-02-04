Евросоюз отправит Украине электроэнергию

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует поставлять в украинские электросети 2 ГВт электроэнергии. Об этом она сообщила на брифинге по итогам саммита ЕС – Украина.

"Когда мы быстро объединили свои электросети в рекордные сроки, именно Украина экспортировала электроэнергию в ЕС. Сейчас ситуация иная — Украине нужна электроэнергия. Поэтому мы будем поставлять 2 ГВт, которые вам необходимы", — пояснила глава Европейской комиссии.

Также фон дер Ляйен добавила, что Украина в ближайшее время получит первый миллиард евро на восстановление.