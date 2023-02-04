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3 февраля, 21:34

Евросоюз отправит Украине электроэнергию

Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала поставки Украине 2 ГВт электроэнергии

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует поставлять в украинские электросети 2 ГВт электроэнергии. Об этом она сообщила на брифинге по итогам саммита ЕС – Украина.

"Когда мы быстро объединили свои электросети в рекордные сроки, именно Украина экспортировала электроэнергию в ЕС. Сейчас ситуация иная — Украине нужна электроэнергия. Поэтому мы будем поставлять 2 ГВт, которые вам необходимы", пояснила глава Европейской комиссии.

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Также фон дер Ляйен добавила, что Украина в ближайшее время получит первый миллиард евро на восстановление.

А ранее Урсула фон дер Ляйен сообщала о планах ввести юбилейный, десятый пакет санкций против России. Как уточняется, документ будет призван закрыть лазейки в уже принятых мерах. К слову, уже действующие антироссийские ограничения было принято продлить ещё на полгода.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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