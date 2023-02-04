Захарова: Шольц вынужден оправдываться, скрывая данные о диверсиях на "Северных потоках"

Канцлер Германии Олаф Шольц вынужден оправдываться за нежелание Берлина публиковать данные расследования по взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, складывается впечатление, что немецким властям есть что скрывать.

"В целом складывается впечатление, что Берлину есть что скрывать. Заявление федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца от 2 февраля 2023 года симптоматично — по сути, ему приходится уже оправдываться", — отметила дипломат, комментируя слова Шольца о том, почему Берлин не раскрывает информацию по инцидентам.

По словам Захаровой, вся эта история — ещё одно проявление лицемерия Запада. Когда нужно обвинить Россию, делается это молниеносно, без всяких расследований, бездоказательно и в известном ключе "хайли лайкли". При этом, по её словам, когда есть прямые или косвенные свидетельства неприглядных действий союзников, а "российский след" никак не придумать, "западные столицы становятся в позу стойких поборников законности, принципа презумпции невиновности, лишь бы скрыть шокирующую правду". В МИД РФ также напомнили, что немецкие власти две недели тянули с началом официального расследования по факту диверсий.

Кроме того, Захарова добавила, что в публикациях немецких СМИ отмечается, что линия властей Германии на сплошное засекречивание информации, относящейся к диверсиям на газопроводах, "начинает вызывать неудовольствие у многих представителей различных германских политических партий и сил, которых трудно заподозрить в благожелательном отношений к России". Дипломат назвала двойственной позицию Берлина, реальные действия которого вызывают сомнения в заинтересованности установить организаторов и исполнителей атак на "Северные потоки".