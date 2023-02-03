Маммолог раскрыла, кто больше всего подвержен риску рака молочной железы

Главным фактором риска развития рака молочной железы является жизнь в крупном индустриальном центре, рассказала завотделением амбулаторной онкологии онколог и маммолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Елена Жукова. По её словам, данный вид онкологии может предупредить регулярная маммография.

В разговоре с РИАМО она уточнила, что в случае с большими городами свою лепту вносят быстрый ритм жизни, большая эмоциональная нагрузка и гормональные нарушения. Обратная же ситуация наблюдается у жительниц сельской местности.

"Факторы внешней среды, психоэмоциональное перенапряжение, стрессы, депрессии, отсутствие сна и отдыха — всё это ведёт к дисгормональным нарушениям и приводит, к сожалению, к раку молочной железы", — добавила она.

Тем временем мужчины чаще всего заболевают раком лёгкого, что в основном вызвано курением. "Это не просто плакат, который размещают на пачках сигарет. Это проверенный, уже доказанный факт", — добавила Жукова. Свою роль играет также и неправильный образ жизни. Так, лишний вес и любовь к белковой пище приводят к раку кишечника, а алкоголь — к раку пищевода, желудка, почек и мочевого пузыря.