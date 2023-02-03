Появилось видео задержания админа телеграм-канала "Новый век", подозреваемого в вымогательстве

На кадрах видно, что силовики застали Гусова дома. По всей видимости, задержание проходило ранним утром. Сейчас он заключён под стражу.

Ранее Лайф рассказывал, что следователи настаивают на аресте администратора телеграм-канала "Новый век" Александра Гусова. Обвинение пока не предъявлено, его уголовное дело находится в производстве ГСУ СКР по городу Москве. Он был задержан в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве, но, как стало известно позднее, мужчина мог лично координировать группу шантажистов.