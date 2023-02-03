Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 февраля, 15:04

Что делать, если у ребёнка появились вши — советы врача

Дерматолог Симоненко призвала родителей не бояться педикулёза у детей

Педикулёз (или вши) на ранних стадиях выражается в зуде задней части шеи и наличии гнид в волосах. Тем не менее, по словам заведующей поликлиническим отделением Тульского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгении Симоненко, бояться болезни не нужно — она встречается не только у детей из нижних социальных слоёв.

При этом педикулёз очень заразен из-за частого тесного контакта у детей, а сами вши очень быстро размножаются. В разговоре с "Тульской службой новостей" Симоненко предупредила, что одна самка паразита способна отложить до 140 яиц в день. А по мере размножения усугубляются и симптомы, что способно вызвать иные бактериальные заболевания.

"Когда чешут голову, из-под ногтей заносится инфекция, которая есть абсолютно у всех людей. В результате может развиться контактный дерматит, который осложнится присоединением вторичной инфекции", — добавила Симоненко.

Что касается симптомов педикулёза, то врач выделила зуд на задней поверхности шеи и расчёсы. В случае их появления необходимо осмотреть голову ребёнка на предмет паразитов или их яиц, похожих на перхоть. Для лечения болезни существует масса средств — шампуни, масла, спреи. Их используют однократно, а после — вычёсывают гнид, дабы они не превратились во вшей.

Названы бьюти-процедуры, которые нельзя делать дома

Названы бьюти-процедуры, которые нельзя делать дома

Лайф рассказывал, почему не стоит переусердствовать с антисептиками. По словам дерматолога Анастасии Котовой, таким образом разрушается липидный слой, что может привести даже к экземе.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров