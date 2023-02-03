Что делать, если у ребёнка появились вши — советы врача

Педикулёз (или вши) на ранних стадиях выражается в зуде задней части шеи и наличии гнид в волосах. Тем не менее, по словам заведующей поликлиническим отделением Тульского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгении Симоненко, бояться болезни не нужно — она встречается не только у детей из нижних социальных слоёв.

При этом педикулёз очень заразен из-за частого тесного контакта у детей, а сами вши очень быстро размножаются. В разговоре с "Тульской службой новостей" Симоненко предупредила, что одна самка паразита способна отложить до 140 яиц в день. А по мере размножения усугубляются и симптомы, что способно вызвать иные бактериальные заболевания.

"Когда чешут голову, из-под ногтей заносится инфекция, которая есть абсолютно у всех людей. В результате может развиться контактный дерматит, который осложнится присоединением вторичной инфекции", — добавила Симоненко.

Что касается симптомов педикулёза, то врач выделила зуд на задней поверхности шеи и расчёсы. В случае их появления необходимо осмотреть голову ребёнка на предмет паразитов или их яиц, похожих на перхоть. Для лечения болезни существует масса средств — шампуни, масла, спреи. Их используют однократно, а после — вычёсывают гнид, дабы они не превратились во вшей.