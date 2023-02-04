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3 февраля, 21:49

Посол в Оттаве Степанов: Россия ответит на новые санкции Канады

Россия готова ответить на новый пакет санкций Канады, куда вошли 38 физических и 16 юридических лиц из РФ. Об этом заявил посол в Оттаве Олег Степанов.

"Ответ будет, мы же всегда действуем по принципу взаимности — симметрично, асимметрично, но на каждое недружественное действие, на которое мы смотрим с сожалением со стороны нынешних канадских властей, мы будем отвечать", сказал дипломат в беседе с РИА "Новости".

Канада ввела санкции против 38 физических лиц из России, включая Баскова и Газманова

Канада ввела санкции против 38 физических лиц из России, включая Баскова и Газманова

Степанов добавил, что российские дипломаты включили в посольстве сборник песен Надежды Бабкиной, которая попала в обновлённый санкционный список.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о новом массивном пакете санкций против России на 10 млрд евро. На этот раз Евросоюз намерен "сконцентрироваться на технологиях, которые не должны быть доступны РФ".

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canada.mid.ru

Юлия Коновалова

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