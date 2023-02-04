Посол в Оттаве Степанов: Россия ответит на новые санкции Канады

Россия готова ответить на новый пакет санкций Канады, куда вошли 38 физических и 16 юридических лиц из РФ. Об этом заявил посол в Оттаве Олег Степанов.

"Ответ будет, мы же всегда действуем по принципу взаимности — симметрично, асимметрично, но на каждое недружественное действие, на которое мы смотрим с сожалением со стороны нынешних канадских властей, мы будем отвечать", — сказал дипломат в беседе с РИА "Новости".

Степанов добавил, что российские дипломаты включили в посольстве сборник песен Надежды Бабкиной, которая попала в обновлённый санкционный список.