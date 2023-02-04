Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 февраля, 22:36

США и их союзники согласовали два потолка цен на российские нефтепродукты

США и их союзники согласовали потолок цен на нефтепродукты из РФ. Об этом говорится в распространённом пресс-службой американского Минфина совместном заявлении стран G7 и Австралии.

Речь идёт о потолке цен на уровне 100 долларов за баррель российских нефтепродуктов, торгующихся с надбавкой по отношению к сырой нефти (дизтопливо или бензин), и 45 долларов — за баррель нефтепродуктов, торгующихся со скидкой по отношению к сырой нефти (мазут).

"Серьёзных проблем" от потолка цен на нефтепродукты России призвали не ждать

"Серьёзных проблем" от потолка цен на нефтепродукты России призвали не ждать

"Потолок цен на нефтепродукты будет введён в действие в наших юрисдикциях 5 февраля 2023 года или вскоре после этой даты", — говорится в заявлении.

В нём также сказано об исключении для продукции, отгруженной на суда до 5 февраля. Ранее аналогичный лимит цен на российские нефтепродукты согласовали страны Евросоюза. Переходный период в применении потолка цен составит 55 дней. Также 5 февраля на территории Евросоюза вступает в силу запрет на закупки нефтепродуктов из РФ, который не распространяется на Венгрию. Таким образом, ЕС введёт в действие в полном объёме нефтяное эмбарго, согласованное в июне 2022 года.

К слову, в Кремле указали на последствия нефтяных санкций против России. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти ограничения усилят разбалансировку на мировых рынках.

В России введён запрет на экспорт нефти по контрактам с потолком цен

В России введён запрет на экспорт нефти по контрактам с потолком цен

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров