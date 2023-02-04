США и их союзники согласовали два потолка цен на российские нефтепродукты

США и их союзники согласовали потолок цен на нефтепродукты из РФ. Об этом говорится в распространённом пресс-службой американского Минфина совместном заявлении стран G7 и Австралии.

Речь идёт о потолке цен на уровне 100 долларов за баррель российских нефтепродуктов, торгующихся с надбавкой по отношению к сырой нефти (дизтопливо или бензин), и 45 долларов — за баррель нефтепродуктов, торгующихся со скидкой по отношению к сырой нефти (мазут).

"Потолок цен на нефтепродукты будет введён в действие в наших юрисдикциях 5 февраля 2023 года или вскоре после этой даты", — говорится в заявлении.

В нём также сказано об исключении для продукции, отгруженной на суда до 5 февраля. Ранее аналогичный лимит цен на российские нефтепродукты согласовали страны Евросоюза. Переходный период в применении потолка цен составит 55 дней. Также 5 февраля на территории Евросоюза вступает в силу запрет на закупки нефтепродуктов из РФ, который не распространяется на Венгрию. Таким образом, ЕС введёт в действие в полном объёме нефтяное эмбарго, согласованное в июне 2022 года.