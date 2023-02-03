Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты в $100 за баррель

Страны Евросоюза согласовали потолок цен на нефтепродукты из России. Об этом сообщает шведское председательство в Совете ЕС.

По данным агентства Reuters, послы ЕС договорились о потолке цен в 100 долларов за баррель российских нефтепродуктов, торгующихся с надбавкой по отношению к сырой нефти (дизтопливо или бензин), и 45 долларов — за баррель нефтепродуктов, торгующихся со скидкой по отношению к сырой нефти (мазут).

В ближайшее время это решение должно быть утверждено Советом Евросоюза на министерском уровне, чтобы оно вступило в силу в ночь на 5 февраля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже сообщила, что ЕС вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты вместе с G7.

Также 5 февраля на территории Евросоюза вступает в силу запрет на закупки нефтепродуктов из РФ, который не распространяется на Венгрию. Таким образом, ЕС введёт в действие в полном объёме нефтяное эмбарго, согласованное в начале июня прошлого года. С 5 декабря ЕС перестал официально закупать российскую нефть и совместно с G7 объявил о введении потолка цен в размере 60 долларов за баррель на сырую российскую нефть.