Сайт "Трибунал.ру", собирающий информацию о преступлениях Украины с апреля 2014 года, опубликовал историю российского бойца Евгения. Военнослужащий и три его сослуживца были захвачены в плен солдатами 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр".

Десять украинских бойцов открыли огонь по подразделению Евгения. Командир погиб на месте, другие получили ранения. В Евгения украинцы выстрелили пять раз, он лишился пальца, который всё же смогли пришить в больнице.

Украинские солдаты отняли у него все вещи и заставили назвать пароль от соцсетей. При этом сделать один короткий звонок семье Евгению разрешили. По словам военного, когда он лежал в больнице, врачи называли их "орками" и "Смерть России!" кричали неоднократно.

После выписки ВСУ перемотали пленных скотчем, несмотря на переломы и свежие швы, и закинули в машину. По дороге в Полтаву военнопленных избивали тяжёлыми предметами — камнями или кирпичами. Они не знают точно, потому что на головах у них были мешки. Также они тушили о ногу Евгения сигареты, а по прибытии отвели в подвал и устроили допрос. Украинцев интересовали личные данные солдат и командиров, а также информация о дислокации сил ВС РФ и военных задачах.

После допроса наших военнопленных перевезли во вторую воинскую часть и посадили под замок в комнату хранения оружия. Записывать видео с СБУ раненых бойцов тащили под руки.

"Изначально они обговаривали текст, который я должен был сказать на камеру. Сразу я его не стал говорить, и тогда поднимали меня за операционные трубки из тела. <...> хотели, чтобы сказал "слава Украине", но я это тоже говорить не стал", — рассказал Евгений.

После всех пыток СБУ суд назначил бойцу 60 суток содержания в СИЗО. Домой он возвращался по обмену, "по спискам всех проверили, вышли из автобуса и пошли, получается, толпа на толпу". Солдат добавил, что вернуться он уже не надеялся.