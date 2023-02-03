В МАГАТЭ оценили состояние шести реакторов Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает, что состояние реакторов Запорожской АЭС остаётся прежним. По мнению МАГАТЭ, темпы консультаций России и Украины о создании защитной зоны вокруг станции неудовлетворительные.

"Эксплуатационное состояние реакторов ЗАЭС остаётся таким же, как и в предыдущие недели, а именно — четыре блока находятся в режиме холодной остановки, а два — горячей остановки для подачи пара и тепла на станцию ​​и близлежащий город Энергодар. Станция также продолжает получать за пределами площадки электроэнергию, необходимую для основных функций ядерной безопасности и защиты, от последней действующей основной внешней линии электропередачи на 750 киловольт (кВ) с одной доступной резервной линией на 330 кВ", — сказано в сообщении на сайте агентства.

В МАГАТЭ выразили обеспокоенность снижением уровня воды в Каховском водохранилище, откуда поступает вода в пруд для охлаждения реакторов Запорожской АЭС. Глава агентства Рафаэль Гросси сообщил о продолжении консультаций с Россией и Украиной по теме создания защитной зоны вокруг ЗАЭС. Он заметил, что сторонами достигнут "некоторый прогресс", но темпы всё ещё неудовлетворительные.