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3 февраля, 17:14

Захарова напомнила Украине, что от вступления в ЕС её отделяют "световые годы"

Евросоюз дал понять Украине, что членство в организации — это марафон и некоторые "атлеты" бегут в союз уже более тридцати лет. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова украинского премьера Дениса Шмыгаля о том, что страна присоединится к ЕС за два года.

"На этот вопрос уже ответили в самом Евросоюзе: "Украина находится на расстоянии световых лет от членства в ЕС". На днях это ещё раз подтвердили в Еврокомиссии: "Членство в ЕС — это марафон, а не спринт". Как мы знаем, некоторые "атлеты" (Турция, к примеру) бегут уже более тридцати лет", цитирует Захарову МИД РФ.

Ранее газета Pais написала, что вступление Незалежной в ЕС займёт "световые годы", а мечты Киева осуществить это в кратчайшие сроки — только самообман. Поэтому представитель российского МИД обратила внимание Украины на мнение Европы в своём комментарии.

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Как сообщалось, главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. В Кремле после этого напомнили Киеву о неутешительном примере Турции. Однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что его страна в течение двух лет сможет стать членом ЕС.

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Getty Images / Handout / Russian Foreign Ministry Press Service

Татьяна Миссуми

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