Захарова напомнила Украине, что от вступления в ЕС её отделяют "световые годы"

Евросоюз дал понять Украине, что членство в организации — это марафон и некоторые "атлеты" бегут в союз уже более тридцати лет. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова украинского премьера Дениса Шмыгаля о том, что страна присоединится к ЕС за два года.

"На этот вопрос уже ответили в самом Евросоюзе: "Украина находится на расстоянии световых лет от членства в ЕС". На днях это ещё раз подтвердили в Еврокомиссии: "Членство в ЕС — это марафон, а не спринт". Как мы знаем, некоторые "атлеты" (Турция, к примеру) бегут уже более тридцати лет", — цитирует Захарову МИД РФ.