Захарова напомнила Украине, что от вступления в ЕС её отделяют "световые годы"
Евросоюз дал понять Украине, что членство в организации — это марафон и некоторые "атлеты" бегут в союз уже более тридцати лет. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова украинского премьера Дениса Шмыгаля о том, что страна присоединится к ЕС за два года.
"На этот вопрос уже ответили в самом Евросоюзе: "Украина находится на расстоянии световых лет от членства в ЕС". На днях это ещё раз подтвердили в Еврокомиссии: "Членство в ЕС — это марафон, а не спринт". Как мы знаем, некоторые "атлеты" (Турция, к примеру) бегут уже более тридцати лет", — цитирует Захарову МИД РФ.
Ранее газета Pais написала, что вступление Незалежной в ЕС займёт "световые годы", а мечты Киева осуществить это в кратчайшие сроки — только самообман. Поэтому представитель российского МИД обратила внимание Украины на мнение Европы в своём комментарии.
Как сообщалось, главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. В Кремле после этого напомнили Киеву о неутешительном примере Турции. Однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что его страна в течение двух лет сможет стать членом ЕС.
Getty Images / Handout / Russian Foreign Ministry Press Service