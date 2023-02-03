В Хорватии объяснили, почему Зеленский и Нетаньяху не переносят друг друга

Связи украинского президента Владимира Зеленского с ультраправыми экстремистами не позволяют Израилю поддерживать хорошие отношения с Незалежной. Об этом в своей статье под названием "Рассказ о двух лидерах-евреях. Почему Зеленский и Нетаньяху не переносят друг друга" заявил обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.

"Отношения между Украиной и Израилем довольно плохие, особенно если рассматривать их в свете того, что оба государства являются ярыми союзниками США", — отметил журналист.

По мнению журналиста, Зеленский думал, что Израиль поддержит Украину и предоставит передовые системы ПВО лишь из-за его еврейского происхождения. Но этого не случилось, что повергло украинского лидера в шок, пишет Роша.

Израиль же поразили поведение президента Незалежной, его постоянное давление на другие государства и особенно связи Зеленского с ультраправыми экстремистскими группировками, чего он и не отрицает. Именно поэтому израильская сторона не решается на полную поддержку Киева.