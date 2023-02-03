В Хорватии объяснили, почему Зеленский и Нетаньяху не переносят друг друга
Обозреватель Advance Антун Роша назвал главную причину разлада между Израилем и Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото © Офис президента Украины
Связи украинского президента Владимира Зеленского с ультраправыми экстремистами не позволяют Израилю поддерживать хорошие отношения с Незалежной. Об этом в своей статье под названием "Рассказ о двух лидерах-евреях. Почему Зеленский и Нетаньяху не переносят друг друга" заявил обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.
"Отношения между Украиной и Израилем довольно плохие, особенно если рассматривать их в свете того, что оба государства являются ярыми союзниками США", — отметил журналист.
По мнению журналиста, Зеленский думал, что Израиль поддержит Украину и предоставит передовые системы ПВО лишь из-за его еврейского происхождения. Но этого не случилось, что повергло украинского лидера в шок, пишет Роша.
Израиль же поразили поведение президента Незалежной, его постоянное давление на другие государства и особенно связи Зеленского с ультраправыми экстремистскими группировками, чего он и не отрицает. Именно поэтому израильская сторона не решается на полную поддержку Киева.
Ранее американский политик Джеффри Янг назвал антисемитами оправдывающих Зеленского еврейскими корнями. Политик подчеркнул, что сейчас во главе Украины находятся только нацисты.