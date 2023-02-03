Врачи назвали цвет тарелок, который поможет похудеть

Цвет посуды не только влияет на эстетическое восприятие приготовленного блюда, но и способен воздействовать на аппетит человека. Об этом рассказали врачи в телеграм-канале ГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики КО".

"Многие исследования доказывают, что цвет может сильно влиять на психосоматическое состояние человека. <...> Конечно же, этим знанием вооружились диетологи: если при помощи различного цвета можно регулировать аппетит человека, значит, можно контролировать и его вес", — отмечают медики.

Белый и все тёплые оттенки действуют возбуждающе. Поэтому порции на таких тарелках будут съедаться быстрее и в больших объёмах. Эта посуда подойдёт детям-малоежкам или девушкам, желающим "наесть аппетитные формы".

Красная посуда чрезмерно влияет на нервную систему, что приводит к перееданию: человек не может вовремя остановиться и буквально сметает свой обед. А вот оранжевая чашка будет стимулировать умственную активность и вызывать аппетит.

Если же человек хочет сбросить вес, то следует купить тёмные тарелки. Чёрный, коричневый, болотный и тёмно-синий будут идеальным решением для людей, страдающих от ожирения. Такие мрачные цвета хоть и не поднимут настроения, но точно помогут снизить аппетит и не приведут к обжорству.