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3 февраля, 16:46

Врачи назвали цвет тарелок, который поможет похудеть

Врачи советуют для похудения есть из чёрной и синей посуды

Цвет посуды не только влияет на эстетическое восприятие приготовленного блюда, но и способен воздействовать на аппетит человека. Об этом рассказали врачи в телеграм-канале ГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики КО".

"Многие исследования доказывают, что цвет может сильно влиять на психосоматическое состояние человека. <...> Конечно же, этим знанием вооружились диетологи: если при помощи различного цвета можно регулировать аппетит человека, значит, можно контролировать и его вес", отмечают медики.

Фото © t.me / gbuz_cozimp

Фото © t.me / gbuz_cozimp

Белый и все тёплые оттенки действуют возбуждающе. Поэтому порции на таких тарелках будут съедаться быстрее и в больших объёмах. Эта посуда подойдёт детям-малоежкам или девушкам, желающим "наесть аппетитные формы".

Красная посуда чрезмерно влияет на нервную систему, что приводит к перееданию: человек не может вовремя остановиться и буквально сметает свой обед. А вот оранжевая чашка будет стимулировать умственную активность и вызывать аппетит.

Если же человек хочет сбросить вес, то следует купить тёмные тарелки. Чёрный, коричневый, болотный и тёмно-синий будут идеальным решением для людей, страдающих от ожирения. Такие мрачные цвета хоть и не поднимут настроения, но точно помогут снизить аппетит и не приведут к обжорству.

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Ранее Лайф писал, что ожирение и нехватка в организме витамина А способны повлиять на активность генов, которые отвечают за работу сердца. Поэтому людям с лишним весом для защиты главного органа рекомендовано уделять особое внимание наличию этого микроэлемента в рационе.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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