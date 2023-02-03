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3 февраля, 16:41

Двое албанцев ранили ножом 20-летнего серба в Косове

Вучич рассказал парламенту о нападении двух албанцев с ножом на серба в Косове

В Косове двое албанцев напали на молодого человека сербской национальности и ранили его ножом. Об инциденте сообщил президент Сербии Александр Вучич на заседании парламента, где слушается доклад о попытках наладить диалог с временными структурами в Приштине.

Вучич выразил надежду, что мировое сообщество отреагирует на произошедшее.

"Молодого человека двадцати лет, Бобана Джузича, двое албанцев ранили ножом в плечо в селе Могила муниципалитета Витина", приводит слова политика РИА "Новости".

Вучич обругал Европарламент за требование признать независимость Косова

Вучич обругал Европарламент за требование признать независимость Косова

Ранее Вучич неоднократно заявлял, что Белград вряд ли когда-либо поддержит антироссийские санкции Запада, а также не станет поставлять вооружение на Украину. А недавно он предупредил, что если Сербия всё же прогнётся под давлением ЕС и США и введёт санкции, то Брюссель и Вашингтон тут же потребуют от неё признать Косово.

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ТАСС / AP / Visar Kryeziu

Марина Калегина

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