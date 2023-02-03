Двое албанцев ранили ножом 20-летнего серба в Косове
Вучич рассказал парламенту о нападении двух албанцев с ножом на серба в Косове
В Косове двое албанцев напали на молодого человека сербской национальности и ранили его ножом. Об инциденте сообщил президент Сербии Александр Вучич на заседании парламента, где слушается доклад о попытках наладить диалог с временными структурами в Приштине.
Вучич выразил надежду, что мировое сообщество отреагирует на произошедшее.
"Молодого человека двадцати лет, Бобана Джузича, двое албанцев ранили ножом в плечо в селе Могила муниципалитета Витина", — приводит слова политика РИА "Новости".
Ранее Вучич неоднократно заявлял, что Белград вряд ли когда-либо поддержит антироссийские санкции Запада, а также не станет поставлять вооружение на Украину. А недавно он предупредил, что если Сербия всё же прогнётся под давлением ЕС и США и введёт санкции, то Брюссель и Вашингтон тут же потребуют от неё признать Косово.
ТАСС / AP / Visar Kryeziu