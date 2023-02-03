Названо неожиданное последствие привычки заедать стресс

Не стоит заедать плохое настроение сладостями, иначе можно заработать реальное заболевание — депрессию. Об этом в разговоре с kp.ru предупредила эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова. По её словам, происходящий из-за такой "терапии" набор веса вызывает целую цепочку губительных процессов.

"Ожирение приводит к воспалению жировой ткани. А оно, в частности, сопровождается производством большого количества провоспалительных веществ — простагландинов. Те, в свою очередь, блокируют работу гормона радости — серотонина", — предупредила она.

Это походит на своеобразный порочный круг: плохое настроение — попытка заесть его сладким — отложение жира и воспаление в жировой ткани — блокировка серотонина — плохое настроение или даже депрессия. Справедливости ради надо сказать, что не только сладкое приводит к лишнему весу, однако им чаще всего "лечат" неприятные состояния.

"В результате "сладкой терапии" настроение в конечном счёте будет падать ещё больше", — заключила Павлова.