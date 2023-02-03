В России зафиксирован рост заражения сифилисом впервые за 20 лет
Дерматовенеролог Бабаева дала рекомендации по борьбе с распространением сифилиса
В октябре 2022 года в России было выявлено 2,4 тысячи новых случаев заболевания сифилисом, тогда как годом ранее этот показатель был всего 1,7 тысячи. Более того, в течение последних 20 лет заболеваемость сифилисом в РФ показывала тенденцию к снижению. Подробные данные по стране приводит портал E1.ru.
По данным Росстата, в середине нулевых уровень заболеваемости сифилисом в стране доходил примерно до 100 тысяч в год. А в 2020 году в РФ было выявлено только 15 тысяч случаев. По мнению дерматовенеролога Елены Бабаевой, причину роста заболеваемости сегодня следует искать в социуме.
"Сейчас, я думаю, это связано с увеличением количества обследований на сифилис. Больше обследуем — больше выявляем. Так, все до единого мигранты сейчас обследуются на сифилис. В целом люди больше обращаются за медицинской помощью, многие болели ковидом, лежали в стационаре, проходили обследование", — поясняет врач.
Второй причиной может быть безответственное отношение к здоровью. Притупить бдительность россиян могла эффективная терапия ВИЧ. Ещё одним фактором могло стать бесконтрольное применение антибиотиков. В этом случае болезнь переходит в скрытую форму, поражая нервную систему и внутренние органы.
В профилактике сифилиса презервативы могут не помочь, и во избежание риска стоит поддерживать моногамные отношения (в 97% случаев речь идёт о половом пути заражения). Несмотря на то что сифилис может "прятаться", основные признаки его наличия — много высыпаний, розовые пятна, очаговое выпадение волос.
Ранее гинеколог Фёдорова назвала самые опасные половые инфекции, которые нужно вовремя лечить. Врач также напомнила, что, вопреки распространённому убеждению, презервативы не могут полностью защитить от ИППП.
ТАСС / Кирилл Кухмарь