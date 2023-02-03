В России зафиксирован рост заражения сифилисом впервые за 20 лет

В октябре 2022 года в России было выявлено 2,4 тысячи новых случаев заболевания сифилисом, тогда как годом ранее этот показатель был всего 1,7 тысячи. Более того, в течение последних 20 лет заболеваемость сифилисом в РФ показывала тенденцию к снижению. Подробные данные по стране приводит портал E1.ru.

По данным Росстата, в середине нулевых уровень заболеваемости сифилисом в стране доходил примерно до 100 тысяч в год. А в 2020 году в РФ было выявлено только 15 тысяч случаев. По мнению дерматовенеролога Елены Бабаевой, причину роста заболеваемости сегодня следует искать в социуме.

"Сейчас, я думаю, это связано с увеличением количества обследований на сифилис. Больше обследуем — больше выявляем. Так, все до единого мигранты сейчас обследуются на сифилис. В целом люди больше обращаются за медицинской помощью, многие болели ковидом, лежали в стационаре, проходили обследование", — поясняет врач.

Второй причиной может быть безответственное отношение к здоровью. Притупить бдительность россиян могла эффективная терапия ВИЧ. Ещё одним фактором могло стать бесконтрольное применение антибиотиков. В этом случае болезнь переходит в скрытую форму, поражая нервную систему и внутренние органы.

В профилактике сифилиса презервативы могут не помочь, и во избежание риска стоит поддерживать моногамные отношения (в 97% случаев речь идёт о половом пути заражения). Несмотря на то что сифилис может "прятаться", основные признаки его наличия — много высыпаний, розовые пятна, очаговое выпадение волос.