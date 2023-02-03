"Вторжение" китайского аэростата в США сорвало встречу Блинкена с Си Цзиньпином

"Госсекретарь был готов отправиться в Пекин сегодня вечером. <…> Вчера Министерство обороны [США] обнародовало заявление о том, что оно обнаружило и отслеживает высотный разведывательный воздушный шар, находящийся над территорией континентальной части США", — объяснил на телефонном брифинге представитель Госдепа высокого ранга.

Он заметил, что Вашингтон принял к сведению заявление КНР, в котором извинились за ЧП. Вместе с тем в Госдепе сочли присутствие воздушного шара в воздушном пространстве США отчётливым нарушением суверенитета и международного права. Чиновник назвал случившееся неприемлемым. После консультаций с партнёрами в других ведомствах, а также с Конгрессом Госдеп решил, что условия в настоящий момент не подходят для визита Блинкена в Китай. Он добавил, что госсекретарь отправится в КНР "при первой же возможности, когда позволят условия".