"Вторжение" китайского аэростата в США сорвало встречу Блинкена с Си Цзиньпином
Госдеп объявил о переносе визита Блинкена в КНР из-за ситуации с китайским аэростатом
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / AP / MENAHEM KAHANA
Госдепартамент официально объявил о решении отложить запланированную поездку госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР из-за инцидента с китайским метеорологическим зондом.
"Госсекретарь был готов отправиться в Пекин сегодня вечером. <…> Вчера Министерство обороны [США] обнародовало заявление о том, что оно обнаружило и отслеживает высотный разведывательный воздушный шар, находящийся над территорией континентальной части США", — объяснил на телефонном брифинге представитель Госдепа высокого ранга.
Он заметил, что Вашингтон принял к сведению заявление КНР, в котором извинились за ЧП. Вместе с тем в Госдепе сочли присутствие воздушного шара в воздушном пространстве США отчётливым нарушением суверенитета и международного права. Чиновник назвал случившееся неприемлемым. После консультаций с партнёрами в других ведомствах, а также с Конгрессом Госдеп решил, что условия в настоящий момент не подходят для визита Блинкена в Китай. Он добавил, что госсекретарь отправится в КНР "при первой же возможности, когда позволят условия".
Напомним, сегодня Пентагон заявил об обнаружении разведывательного воздушного шара над континентальной частью США. В Штатах предположили, что аэростат принадлежит Китаю, и связались по этому поводу с Пекином. На предложение конгрессмена Марджори Тейлор Грин сбить воздушный шар "в кратчайшие сроки" Пентагон ответил отказом, объяснив этот шаг опасным для населения.