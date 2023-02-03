Пекин объяснил форс-мажором "вторжение" китайского аэростата в США
МИД КНР объяснил появление китайского аэростата в небе США
Макроснимок аэростата КНР. Обложка © YouTube / ABC7 News Bay Area
Пекин подтвердил, что замеченный над США аэростат принадлежит Китаю. В МИД КНР объяснили, что аппарат серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра, и выразили сожаление, что он оказался над территорией Соединённых Штатов.
В китайском Министерстве иностранных дел также уточнили, что аэростат гражданский и используется для научных исследований, в том числе метеорологических.
"Китай сожалеет, что аэростат из-за обстоятельств непреодолимой силы ошибочно оказался над территорией Соединённых Штатов. КНР продолжит поддерживать контакты с США, чтобы надлежащим образом урегулировать этот инцидент, вызванный форс-мажорными обстоятельствами", — сообщили в МИД КНР.
Напомним, сегодня Пентагон сообщил об обнаружении разведывательного воздушного шара над континентальной частью США. В Штатах предположили, что аэростат принадлежит Китаю, и связались по этому поводу с Пекином. На предложение конгрессмена Марджори Тейлор Грин сбить воздушный шар "в кратчайшие сроки" Пентагон ответил отказом, объяснив этот шаг опасным для населения.