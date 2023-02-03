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3 февраля, 15:14

Пекин объяснил форс-мажором "вторжение" китайского аэростата в США

МИД КНР объяснил появление китайского аэростата в небе США

<p>Макроснимок аэростата КНР. Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/@abc7news" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ABC7 News Bay Area</a></p>

Макроснимок аэростата КНР. Обложка © YouTube / ABC7 News Bay Area

Пекин подтвердил, что замеченный над США аэростат принадлежит Китаю. В МИД КНР объяснили, что аппарат серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра, и выразили сожаление, что он оказался над территорией Соединённых Штатов.

В китайском Министерстве иностранных дел также уточнили, что аэростат гражданский и используется для научных исследований, в том числе метеорологических.

"Китай сожалеет, что аэростат из-за обстоятельств непреодолимой силы ошибочно оказался над территорией Соединённых Штатов. КНР продолжит поддерживать контакты с США, чтобы надлежащим образом урегулировать этот инцидент, вызванный форс-мажорными обстоятельствами", — сообщили в МИД КНР.

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Напомним, сегодня Пентагон сообщил об обнаружении разведывательного воздушного шара над континентальной частью США. В Штатах предположили, что аэростат принадлежит Китаю, и связались по этому поводу с Пекином. На предложение конгрессмена Марджори Тейлор Грин сбить воздушный шар "в кратчайшие сроки" Пентагон ответил отказом, объяснив этот шаг опасным для населения.

Ирина Фальке

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