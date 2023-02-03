Пекин объяснил форс-мажором "вторжение" китайского аэростата в США

Пекин подтвердил, что замеченный над США аэростат принадлежит Китаю. В МИД КНР объяснили, что аппарат серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра, и выразили сожаление, что он оказался над территорией Соединённых Штатов.

В китайском Министерстве иностранных дел также уточнили, что аэростат гражданский и используется для научных исследований, в том числе метеорологических.