Появились подробности смерти 30-летнего актёра "Универа", которого задушила пневмония

Продолжительная пневмония стала причиной смерти российского актёра Сергея Корсика. Как рассказал продюсер Николай Федоренко, он боролся с болезнью несколько месяцев.

"Заболел ковидом, двусторонняя пневмония. Он болел месяца три-четыре, лежал в больнице. <...> Болезнь приходит и не жалеет никого. А он на ногах перенёс ковид, который дал осложнения на лёгкие. Двусторонняя пневмония его и задушила", — приводит его слова телеканал "360".

Федоренко отметил, что виделся с Корсиком нечасто, однако всегда имел о нём хорошее мнение. По словам продюсера, он был замечательным артистом и певцом с прекрасным голосом. Зрители на концертах всегда принимали его аплодисментами.

"Он и в конкурсах участвовал. <…> Всегда стремился быть творческим, хотел доставить зрителям радость, создать настроение", — отметил Федоренко.