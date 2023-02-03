Бабушка и двое внуков погибли в страшном пожаре в Норильске
В Норильске пожар в многоквартирном доме унёс жизни пожилой женщины и двоих детей
Пожар в одной из квартир в девятиэтажке по улице Лауреатов в Норильске унёс жизни бабушки и двоих внуков. Об этом Лайфу рассказали в местном управлении МЧС. Очевидцы прислали в редакцию кадры, на которых видно окно горящей квартиры. Она находилась на верхнем этаже. Из соседних квартир пожарные спасли четырёх человек.
Та самая квартира, где погибли бабушка с внуками. Видео © LIFE
"Пожар ликвидирован на площади 25 квадратных метров. На месте работали 34 человека и 13 единиц техники. Причину предстоит установить следственно-оперативной группе", — сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
По уточнённым данным, когда спасатели выбили дверь горящей квартиры, внутри они обнаружили пожилую женщину и двоих детей. Ещё живыми их вынесли из помещения и передали врачам скорой помощи, но реанимационные мероприятия, к сожалению, не помогли. Врачам пришлось констатировать их смерть.
А ранее Лайф сообщал о пожаре на участке прокладки трассы "Таврида". По данным МЧС, загорелись строительные бытовки, огонь быстро распространялся, в результате чего строение выгорело полностью. Сначала сообщалось о пяти погибших, но в результате погибло восемь человек. Прокуратура города Севастополя начала проверку по факту ЧП, возбуждено уголовное дело.
LIFE