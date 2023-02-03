Бабушка и двое внуков погибли в страшном пожаре в Норильске

Пожар в одной из квартир в девятиэтажке по улице Лауреатов в Норильске унёс жизни бабушки и двоих внуков. Об этом Лайфу рассказали в местном управлении МЧС. Очевидцы прислали в редакцию кадры, на которых видно окно горящей квартиры. Она находилась на верхнем этаже. Из соседних квартир пожарные спасли четырёх человек.