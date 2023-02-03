Зеленский запретил ВСУ сдавать Артёмовск

Президент Украины Владимир Зеленский объявил после встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что ВСУ не собираются сдавать Артёмовск (Бахмут).

"Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем", — объявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС – Украина, запись которой была размещена на сайте ЕК.