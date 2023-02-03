Зеленский запретил ВСУ сдавать Артёмовск
Зеленский заявил после саммита ЕС – Украина, что ВСУ не будут сдавать Артёмовск
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский объявил после встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что ВСУ не собираются сдавать Артёмовск (Бахмут).
"Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем", — объявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС – Украина, запись которой была размещена на сайте ЕК.
Тем временем врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что бои ведутся уже на окраинах Артёмовска, непосредственно в кварталах, которые недавно удерживались солдатами ВСУ. А подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил, что российским войскам осталось пройти около 10 километров, чтобы замкнуть кольцо вокруг города.