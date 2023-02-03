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Опубликовано 3 февраля 2023, 15:50
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Зеленский запретил ВСУ сдавать Артёмовск

Зеленский заявил после саммита ЕС – Украина, что ВСУ не будут сдавать Артёмовск

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объявил после встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что ВСУ не собираются сдавать Артёмовск (Бахмут).

"Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем", — объявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС – Украина, запись которой была размещена на сайте ЕК.

Тем временем врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что бои ведутся уже на окраинах Артёмовска, непосредственно в кварталах, которые недавно удерживались солдатами ВСУ. А подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил, что российским войскам осталось пройти около 10 километров, чтобы замкнуть кольцо вокруг города.

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Андрей Бражников
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