По всей Украине второй раз за день звучит воздушная тревога

Воздушная тревога снова была объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны на 17:40 мск.

Включение системы оповещения работает во всех областях Незалежной второй раз за день. В частности, сирена воздушной тревоги прозвучала в Киеве, городские власти эту информацию пока не комментировали.