По всей Украине второй раз за день звучит воздушная тревога
Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины
Воздушная тревога снова была объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны на 17:40 мск.
Включение системы оповещения работает во всех областях Незалежной второй раз за день. В частности, сирена воздушной тревоги прозвучала в Киеве, городские власти эту информацию пока не комментировали.
Напомним, в полдень по московскому времени на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщения о включении сирен в Киеве начали поступать в 11:30.
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