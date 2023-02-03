Суд арестовал админа Telegram-канала "Новый век"

Администратора телеграмм-канала "Новый век" Александра Гусова по делу о вымогательстве арестовали на два месяца по решению Тверского районного суда Москвы. Об этом сообщает корреспондент Лайфа. Сам подозреваемый просился под домашний арест в дом своих родителей-пенсионеров в Новой Москве, но судья решил иначе.

По версии следствия, Гусов координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан публикацией негативных материалов. В частности, в начале февраля в полицию обратился некий российский бизнесмен и меценат, сообщив, что у него вымогают деньги и угрожают опубликовать в Сети информацию, которая порочит его деловую репутацию. За это время он перевёл вымогателям 12 миллионов рублей. По предварительным данным, администратор телеграм-канала "Новый век" действовал не один, а с пособником, который сейчас скрывается за границей. Кроме того, проверяется информация, что Александр может быть связан с ещё одним крупным телеграм-каналом — "ВЧК-ОГПУ". На момент публикации заметки у канала 554 тысячи подписчиков.