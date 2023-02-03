Жёлтый уровень террористической угрозы в Крыму стал бессрочным
Глава Крыма Аксёнов сообщил о продлении высокого уровня террористической опасности, но на этот раз бессрочном
В Крыму продлили действие жёлтого уровня террористической опасности, который подразумевает усиление работы силовых органов и контроля стратегических объектов, досмотров в общественных местах и перевод медучреждений в особый режим. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в пятницу глава Крыма Сергей Аксёнов.
По его словам, особые меры будут действовать вплоть до принятия решения об их отмене, то есть сроков окончания повышенного уровня угрозы, как это было в предыдущих постановлениях, на этот раз не указано.
"Силовым ведомствам поручено усилить контроль за передвижением транспортных средств через административные границы Республики Крым, организовать проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ", — перечислил глава региона.
При этом Аксёнов заверил, что власти при поддержке силовых структур и правоохранительных органов полностью контролируют ситуацию в Крыму.
Ранее Лайф сообщал, что первый регион России ввёл бессрочный жёлтый уровень террористической угрозы. Речь шла о Брянской области. Жителям региона рекомендовано сохранять спокойствие и относиться с пониманием к проведению правоохранительными органами досмотровых мероприятий. Также им советуют не брать у незнакомцев коробки, сумки и другие предметы. Помимо этого, нельзя трогать бесхозные предметы.
ТАСС / Сергей Мальгавко