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3 февраля, 15:19

Журналист Марат Касем в критическом состоянии из-за пыток в Рижской тюрьме

Адвокат рассказал о критическом состоянии журналиста Касема из-за пыток в Рижской тюрьме

<p>Марат Касем. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Марат Касем. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Шеф-редактор "Sputnik Литва" Марат Касем, арестованный в Риге, подвергается тюремным пыткам, а его состояние оценивается как критическое. Об этом пишет телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье" со ссылкой на его адвоката.

По словам юриста, Касема без оснований поместили в одиночную камеру в корпусе для осуждённых, где полная антисанитария и насекомые. У журналиста тут же развилась аллергия и появились проблемы с дыханием, ему приходится открывать окно, но спать в верхней одежде, чтобы согреться. Из-за этого обострились хронические болезни, подагра вызвала онемение пальцев на ногах.

На жалобы и стуки журналиста в дверь никто в тюрьме не реагирует. Врач выдал антигистаминные таблетки, но проигнорировал состояние Касема. Также ему не разрешено общение с адвокатом, позвонить юристу журналист смог только на третий день. Сейчас состояние здоровья подзащитного критическое, а оказываемое в тюрьме давление — это способ выбить из Касема признательные показания, считает адвокат. Он намерен подать жалобу и потребовать медицинского освидетельствования обвиняемого.

Проститься не дали: Умерла бабушка арестованного Касема, к которой он прилетел в Ригу из Москвы

Проститься не дали: Умерла бабушка арестованного Касема, к которой он прилетел в Ригу из Москвы

Напомним, 5 января Касема задержали в Риге по подозрению в нарушении антироссийских санкций и шпионаже. По последней статье журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы. Адвокаты просили смягчить меру пресечения, однако суд Литвы оставил Касема под арестом.

Татьяна Миссуми

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