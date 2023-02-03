Журналист Марат Касем в критическом состоянии из-за пыток в Рижской тюрьме

Шеф-редактор "Sputnik Литва" Марат Касем, арестованный в Риге, подвергается тюремным пыткам, а его состояние оценивается как критическое. Об этом пишет телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье" со ссылкой на его адвоката.

По словам юриста, Касема без оснований поместили в одиночную камеру в корпусе для осуждённых, где полная антисанитария и насекомые. У журналиста тут же развилась аллергия и появились проблемы с дыханием, ему приходится открывать окно, но спать в верхней одежде, чтобы согреться. Из-за этого обострились хронические болезни, подагра вызвала онемение пальцев на ногах.

На жалобы и стуки журналиста в дверь никто в тюрьме не реагирует. Врач выдал антигистаминные таблетки, но проигнорировал состояние Касема. Также ему не разрешено общение с адвокатом, позвонить юристу журналист смог только на третий день. Сейчас состояние здоровья подзащитного критическое, а оказываемое в тюрьме давление — это способ выбить из Касема признательные показания, считает адвокат. Он намерен подать жалобу и потребовать медицинского освидетельствования обвиняемого.