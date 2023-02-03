Паралимпиец дал совет мальчику-инвалиду из Петербурга, над которым издевались сверстники

Необходимость ежедневных физических нагрузок делает процесс использования протезов сложным для маленьких детей, заявил старший тренер по горным лыжам лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Петербурга, паралимпиец Сергей Александров. Он дал советы мальчику без обеих ног, над которым издевались сверстники.

"Очень высокие нагрузки можно переносить на протезах, но именно при постоянной систематической работе. Вот маленький ребёнок, наверное, ему трудно дойти до этой мотивации, и он при любой возможности будет отдыхать, сидеть и поменьше двигаться. Но это может привести к тяжёлому состоянию", — сказал он в беседе с РИАМО.

Паралимпиец советует для удобной жизни с протезами ходить и тренироваться ежедневно. Если несколько суток подряд просто лежать на диване, то потом вставать заново будет очень тяжело, говорит он. При игнорировании рекомендаций всё может перерасти в тяжёлые последствия. Именно из-за этого иногда стоит подумать, нужны ли вообще и протезы или лучше выбрать коляску, считает Александров.