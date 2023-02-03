VK открывает набор на бесплатные курсы Digital Camp

Платформа VK объявила о наборе на бесплатные курсы Digital Camp по трём направлениям: "UX-исследования", "Управление продуктом и проектом в IT", "Маркетинг, коммуникации и креатив в IT". Обучение стартует 28 марта и пройдёт в гибридном формате.

Курсы будут вести опытные сотрудники VK, а тренироваться студенты смогут на решении настоящих бизнес-задач. Учёба идеально подойдёт для учащихся последних курсов вузов, магистрантов, аспирантов нетехнических специальностей, а также для недавних выпускников. По итогам обучения некоторые получат шанс присоединиться к команде VK.

В рамках направления "Маркетинг, коммуникации и креатив в IT" участники освоят цифровые инструменты, позволяющие создавать маркетинговые проекты, анализировать и оценивать их эффективность. На "Управлении продуктом и проектом в IT" ученики получат навыки запуска и сопровождения идеи на всех этапах, познакомятся с бизнес-метриками и конкурентным анализом. Участники, поступившие на "UX-исследования", смогут самостоятельно проводить исследование, начиная от его дизайна и заканчивая представлением результатов. При этом будут организованы и открытые лекции для всех желающих.

"Теперь даже те ребята, которые не пройдут серьёзный отбор в программу, смогут получить знания напрямую от экспертов отрасли и в будущем попробовать свои силы в других наших курсах по интересующим их направлениям", — отметила директор по образовательным проектам и взаимодействию с вузами VK Анна Степанова.

Заявки принимаются до 8 марта на сайте "VK Образование". Чтобы стать участником курсов Digital Camp, нужно пройти тестирование и записать видеовизитку.