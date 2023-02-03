Экс-участник группы "Моя Мишель" рассказал о планах снять клип в замке Пугачёвой

Экс-участник группы "Моя Мишель", гитарист Михаил Лисов признался, что намерен отснять новый видеоклип в подмосковном замке Аллы Пугачёвой, уехавшей с семьёй в Израиль. Планами музыкант поделился в беседе с "Газетой.ru".

"Всё общение происходит через человека, который занимается сейчас продажей дома. Насколько это напрямую согласовывается с Аллой Пугачёвой, я не знаю, потому что переговоры ведутся через посредников", — уточнил он.

Сейчас гитарист играет в группе "ЯМОРЕ". По его словам, локацию для съёмок выбирали около года, замок в деревне Грязь подошёл идеально. Лисов добавил, что по задумке участники коллектива хотели передать привет по видеосвязи семье Пугачёвой в начале клипа, но представители звёздного семейства не одобрили идею.