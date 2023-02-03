Министр обороны Польши назвал условие для передачи ВСУ истребителей F-16
Министр национальной обороны, вице-премьер Польши Мариуш Блащак заявил о готовности передать Украине истребители F-16, но только после принятия совместного решения стран НАТО.
"У нас уже есть опыт, касающийся МиГ-29, так что могу ответить, что такое решение должно быть принято всеми союзниками по НАТО", — сказал Блащак журналистам в Киеве, его выступление цитирует Польское телевидение.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак допустил, что ВСУ передадут истребители. Но он объяснил, что украинским пилотам могут потребоваться годы обучения для управления этой сложнейшей техникой.
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