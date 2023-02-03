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3 февраля, 17:30

Министр обороны Польши назвал условие для передачи ВСУ истребителей F-16

Министр национальной обороны, вице-премьер Польши Мариуш Блащак заявил о готовности передать Украине истребители F-16, но только после принятия совместного решения стран НАТО.

"У нас уже есть опыт, касающийся МиГ-29, так что могу ответить, что такое решение должно быть принято всеми союзниками по НАТО", — сказал Блащак журналистам в Киеве, его выступление цитирует Польское телевидение.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак допустил, что ВСУ передадут истребители. Но он объяснил, что украинским пилотам могут потребоваться годы обучения для управления этой сложнейшей техникой.

СМИ раскрыли условие, при котором Лондон передаст Киеву истребители

СМИ раскрыли условие, при котором Лондон передаст Киеву истребители

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Getty Images / Omar Marques

Андрей Бражников

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