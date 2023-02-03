Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 февраля, 17:59

Учёные выяснили, что нужно кошкам для счастья

Учёные утверждают, что заинтересованность хозяев в играх с кошкой делает её счастливее

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Учёные из Университета Аделаиды (Южная Австралия) выяснили, чего не хватает любимым многими питомцам — кошкам. Они провели онлайн-опрос среди 590 владельцев животных, сосредоточив внимание на качестве жизни, их отношении с хозяевами, а также распространённости проблемного поведения. Результаты опубликованы на phys.org.

"Результаты нашего опроса, основанные на ответах 591 хозяев кошек из 55 стран, показали, что большая игривость кошек и большее количество видов игр значительно связаны с лучшим качеством жизни питомца", заявила руководитель исследования Джулия Хеннинг.

На качество жизни кошки также влияет и заинтересованность в играх хозяином. Недостаток забав может вызвать у животного стресс и поведенческие изменения вроде разочарования и беспокойства. Из исследования следует вывод, что игра является очень важным фактором в оценке и поддержании благополучия кошки, заключила Хеннинг.

10 фото очаровательных питомцев, глядя на которых забываешь, что они родились слепыми

10 фото очаровательных питомцев, глядя на которых забываешь, что они родились слепыми

Лайф рассказывал, как правильно чесать котов. По словам зоопсихолога Татьяны Куликовой, им нравится поглаживание по спине, голове, под подбородком и за ушами. При этом некоторым может не нравиться, когда трогают их живот.

Матвей Константинов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров