Учёные выяснили, что нужно кошкам для счастья

Учёные из Университета Аделаиды (Южная Австралия) выяснили, чего не хватает любимым многими питомцам — кошкам. Они провели онлайн-опрос среди 590 владельцев животных, сосредоточив внимание на качестве жизни, их отношении с хозяевами, а также распространённости проблемного поведения. Результаты опубликованы на phys.org.

"Результаты нашего опроса, основанные на ответах 591 хозяев кошек из 55 стран, показали, что большая игривость кошек и большее количество видов игр значительно связаны с лучшим качеством жизни питомца", — заявила руководитель исследования Джулия Хеннинг.

На качество жизни кошки также влияет и заинтересованность в играх хозяином. Недостаток забав может вызвать у животного стресс и поведенческие изменения вроде разочарования и беспокойства. Из исследования следует вывод, что игра является очень важным фактором в оценке и поддержании благополучия кошки, заключила Хеннинг.