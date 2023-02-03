Пентагон объявил о передаче ВСУ снарядов, способных достать до Крыма
Пентагон сообщил о включении в пакет помощи Киеву снарядов GLSDB дальностью порядка 150 км
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США включили в новый пакет военной помощи Киеву запускаемые с земли снаряды малого диаметра GLSDB дальностью около 150 километров.
"Да, мы предоставим Украине запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB. Это даст им возможность наносить удары на большую дальность", — сказал Райдер на брифинге в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Корреспондент заметил, что с помощью этих снарядов ВСУ будут способны наносить удары по территории Крыма, и попросил уточнить, решил ли Белый дом поставлять Киеву их именно с этой целью. Райдер не дал однозначного ответа, сказав, что, "когда речь идёт о планах Украины и проводимых ею операциях, конечно же, это их решение". Всего же очередной пакет включает военную помощь Киеву на $2,175 миллиарда. По словам Райдера, в него входят системы ПВО, боевые машины пехоты, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также "обычные ракеты и ракеты большой дальности" для реактивных систем залпового огня HIMARS.
Ранее газета New York Times написала, что Белый дом подумывает о поставке Украине оружия для попытки устроить нападение на Крым. Если прежде власти США не хотели отправлять Киеву вооружение для ударов по полуострову, то сейчас, по версии газеты, "эта линия начинает смягчаться".
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