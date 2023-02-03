Пентагон объявил о передаче ВСУ снарядов, способных достать до Крыма

"Да, мы предоставим Украине запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB. Это даст им возможность наносить удары на большую дальность", — сказал Райдер на брифинге в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Корреспондент заметил, что с помощью этих снарядов ВСУ будут способны наносить удары по территории Крыма, и попросил уточнить, решил ли Белый дом поставлять Киеву их именно с этой целью. Райдер не дал однозначного ответа, сказав, что, "когда речь идёт о планах Украины и проводимых ею операциях, конечно же, это их решение". Всего же очередной пакет включает военную помощь Киеву на $2,175 миллиарда. По словам Райдера, в него входят системы ПВО, боевые машины пехоты, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также "обычные ракеты и ракеты большой дальности" для реактивных систем залпового огня HIMARS.