Минпросвещения России разработало новый порядок проведения ЕГЭ

Министерство просвещения Российской Федерации внесло изменения в порядок проведения ЕГЭ. По новым правилам учащимся разрешено менять перечень дисциплин и сроки сдачи экзаменов. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно нововведениям, участники аттестации смогут изменить или дополнить список учебных предметов, указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ. Также при наличии уважительных причин, подтверждённых документально, можно будет переносить сроки сдачи экзаменов.

Поступающим в военные вузы контрактникам или проходящим службу по призыву будет предоставлена возможность подавать заявления по месту службы. Также, согласно документу, дополнительная дата проведения итогового сочинения перенесена на вторую среду апреля. Предполагается, что документ вступит в силу уже этой осенью и будет действовать до 1 сентября 2029 года.