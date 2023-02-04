США впервые передали Украине конфискованные активы российского бизнесмена

США перечислили на нужды Украины свыше пяти миллионов долларов, которые были конфискованы у российского предпринимателя Константина Малофеева. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина.

"Я утвердил первый перевод конфискованных российских активов для использования на Украине", — приводит телеканал слова Гарланда.

Сумма в размере 5 миллионов 379 тысяч 876 долларов и 94 центов хранилась на счету Малофеева в Sunflower Bank. Это первый случай конфискации американскими властями активов россиян, находящихся под санкциями, и первый раз, когда изъятые средства направляются Украине.