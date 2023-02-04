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3 февраля, 22:58

США впервые передали Украине конфискованные активы российского бизнесмена

CNN: США перечислили конфискованные активы бизнесмена Малофеева на нужды Украины

США перечислили на нужды Украины свыше пяти миллионов долларов, которые были конфискованы у российского предпринимателя Константина Малофеева. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина.

"Я утвердил первый перевод конфискованных российских активов для использования на Украине", приводит телеканал слова Гарланда.

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Сумма в размере 5 миллионов 379 тысяч 876 долларов и 94 центов хранилась на счету Малофеева в Sunflower Bank. Это первый случай конфискации американскими властями активов россиян, находящихся под санкциями, и первый раз, когда изъятые средства направляются Украине.

Ранее в американском Минюсте заявили о намерении передать часть конфискованных российских активов в пользу Киева в скором времени. Такое заявление сделал руководитель рабочей группы ведомства по выявлению и аресту санкционных российских активов Эндрю Адамс.

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Кадр видео YouTube / "Дайте сказать!"

Юлия Коновалова

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