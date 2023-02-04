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4 февраля, 00:05

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за выдвинутого Украиной обвинения военкору Пегову

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным решением Генпрокуратуры Украины о предъявлении обвинения российскому военкору, основателю телеграм-проекта WarGonzo Семёну Пегову. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины в связи с незаконным принятием решения о предъявлении основателю одного из телеграм-каналов Семёну Пегову обвинения в создании "пропагандистских материалов на военную тематику", — отметили в СК РФ.

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Следствие установит конкретных должностных лиц Генпрокуратуры Украины, "принявших незаконное решение о привлечении гражданина России к уголовной ответственности".

Как сообщал Лайф, Генпрокуратура Украины заочно обвинила Пегова в военной пропаганде, в оправдании спецоперации и прославлении ВС РФ. Военкор также виновен, по мнению Киева, в том, что неоднократно посещал ДНР и ЛНР и брал интервью у руководителей республик.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Иван Косицын

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