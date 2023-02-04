Бастрыкин поручил возбудить дело из-за выдвинутого Украиной обвинения военкору Пегову

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным решением Генпрокуратуры Украины о предъявлении обвинения российскому военкору, основателю телеграм-проекта WarGonzo Семёну Пегову. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины в связи с незаконным принятием решения о предъявлении основателю одного из телеграм-каналов Семёну Пегову обвинения в создании "пропагандистских материалов на военную тематику", — отметили в СК РФ.

Следствие установит конкретных должностных лиц Генпрокуратуры Украины, "принявших незаконное решение о привлечении гражданина России к уголовной ответственности".