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4 февраля, 04:41

В Московском регионе объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

В Москве и Подмосковье до 5 февраля объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Эта информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Он будет действовать в регионе до 9 утра воскресенья, добавили в учреждении.

Москвичам пообещали похолодание в первые февральские выходные

Москвичам пообещали похолодание в первые февральские выходные

Ранее Лайф рассказывал о "визитной карточке" этой московской зимы. По словам метеоролога Леонида Старкова, ею стало обилие гололёда из-за частых оттепелей.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Юлия Коновалова

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