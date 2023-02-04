В Московском регионе объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
В Москве и Подмосковье до 5 февраля объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Эта информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.
Он будет действовать в регионе до 9 утра воскресенья, добавили в учреждении.
Ранее Лайф рассказывал о "визитной карточке" этой московской зимы. По словам метеоролога Леонида Старкова, ею стало обилие гололёда из-за частых оттепелей.
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ТАСС / Михаил Джапаридзе