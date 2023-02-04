В Московском регионе объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

В Москве и Подмосковье до 5 февраля объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Эта информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Он будет действовать в регионе до 9 утра воскресенья, добавили в учреждении.