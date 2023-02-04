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4 февраля, 03:52

Сын Овечкина с передач отца и Кросби реализовал буллит в Матче всех звёзд НХЛ

Овечкин вместе с сыном и Кросби выиграли конкурс на лучший буллит в Матче всех звёзд НХЛ

<p>Овечкин с сыном на конкурсах Матча всех звёзд НХЛ. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Capitals/status/1621664024847962112/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Washington Capitals</a></p>

Овечкин с сыном на конкурсах Матча всех звёзд НХЛ. Обложка © Twitter / Washington Capitals

Старший сын нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Сергей исполнил точный бросок в рамках конкурса на самый эффектный буллит в Матче всех звёзд НХЛ, который проходит в Санрайзе, штат Флорида.

Сергей вышел на лёд вместе с отцом, а также канадцем Сидни Кросби из "Питтсбург Пингвинз". Четырёхлетний Овечкин переиграл голкипера Роберто Луонго. Канадский вратарь завершил карьеру в 2019 году и был специально приглашён на звёздный уик-энд.

Овечкин-младший забивает Роберто Луонго с передач отца и Сидни Кросби. Видео © Twitter / Washington Capitals

За этот номер Овечкин-старший, Овечкин-младший и Кросби получили от судей максимальные 40 баллов и стали победителями конкурса.

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Артур Лапсаков

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