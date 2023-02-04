Сын Овечкина с передач отца и Кросби реализовал буллит в Матче всех звёзд НХЛ
Овечкин вместе с сыном и Кросби выиграли конкурс на лучший буллит в Матче всех звёзд НХЛ
Овечкин с сыном на конкурсах Матча всех звёзд НХЛ. Обложка © Twitter / Washington Capitals
Старший сын нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Сергей исполнил точный бросок в рамках конкурса на самый эффектный буллит в Матче всех звёзд НХЛ, который проходит в Санрайзе, штат Флорида.
Сергей вышел на лёд вместе с отцом, а также канадцем Сидни Кросби из "Питтсбург Пингвинз". Четырёхлетний Овечкин переиграл голкипера Роберто Луонго. Канадский вратарь завершил карьеру в 2019 году и был специально приглашён на звёздный уик-энд.
Овечкин-младший забивает Роберто Луонго с передач отца и Сидни Кросби. Видео © Twitter / Washington Capitals
За этот номер Овечкин-старший, Овечкин-младший и Кросби получили от судей максимальные 40 баллов и стали победителями конкурса.
Ранее в США спрогнозировали, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки. По данным аналитиков NBC Sports, это может случиться в ноябре 2024 года.