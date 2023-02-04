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Регион
Опубликовано 4 февраля 2023, 03:12

Месси отложил встречу с руководством ПСЖ, так как сомневается в продлении контракта

Нападающий ПСЖ Лионель Месси пока не спешит продлевать контракт с французским клубом. Аргентинец отложил встречу с руководителями команды, сообщает издание TyC Sports.

Соглашение 35-летнего аргентинца с парижанами действует до лета 2023 года с возможностью продления ещё на год. По данным источника, у звёздного игрока появились сомнения по поводу того, что ему стоит остаться в клубе по окончании этого сезона. В связи с этим футболист отложил встречу с представителями ПСЖ.

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По данным издания, сейчас аргентинец думает о карьере в долгосрочной перспективе. Перед продлением контракта с парижанами он хотел бы понять, чего хочет от заключительных лет в профессиональном футболе. При этом форвард не вёл переговоров с "Барселоной", клубами Саудовской Аравии и США.

Ранее Лайф писал, что клубы из Саудовской Аравии хотят подписать Лионеля Месси. После перехода португальца Криштиану Роналду в "Аль-Наср" команды хотят, чтобы аргентинец тоже играл в их стране. Как сообщалось, если Месси всё же не продлит соглашение с ПСЖ, за ним выстроится очередь из саудовских команд.

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Twitter / Paris Saint-Germain

Иван Косицын
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