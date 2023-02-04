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4 февраля, 02:12

Роналду описал эмоции после первого забитого гола за "Аль-Наср"

Роналду обрадовался первому голу за "Аль-Наср" в чемпионате Саудовской Аравии

Нападающий клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду прокомментировал первый гол за саудовский клуб в официальном матче. Португальский форвард также высоко оценил действия партнёров по команде.

"Рад забить свой первый гол в чемпионате Саудовской Аравии. Команда приложила огромные усилия, чтобы добиться важной ничьей в таком сложном матче!" — написал Роналду в соцсетях.

Тренер "Аль-Насра" уверен, что Роналду не станет завершать карьеру в Саудовской Аравии

Тренер "Аль-Насра" уверен, что Роналду не станет завершать карьеру в Саудовской Аравии

Португалец отличился на 90-й минуте матча чемпионата Саудовской Аравии против клуба "Аль-Фатех". Роналду отметился точным ударом с пенальти. Этот гол позволил "Аль-Насру" сравнять счёт в поединке. Игра закончилась со счётом 2:2. Сейчас клуб португальского футболиста идёт на первом месте в турнирной таблице национального первенства.

Как сообщал Лайф, Криштиану Роналду стал игроком ФК "Аль-Наср" в начале этого года. Первой его игрой в команде стала товарищеская встреча с французским ПСЖ.

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Twitter / Cristiano

Иван Косицын

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