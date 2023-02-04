Присяжные оправдали Маска по иску инвесторов компании Tesla из-за постов в Twitter

Присяжные в Сан-Франциско оправдали бизнесмена Илона Маска, которого группа инвесторов Tesla хотела привлечь к ответственности за посты в "Твиттере" о выкупе акций автопроизводителя для его превращения в непубличную компанию.

Поводом для обращения в суд стала публикация Маска в августе 2018 года, когда он заявил, что готов сделать производителя электромобилей непубличной компанией по цене 420 долларов за акцию. Это привело к резкому скачку и последующему падению стоимости бумаг. На слушаниях предприниматель объяснил, что приобрести Tesla в устной форме пообещал суверенный фонд Саудовской Аравии и бизнесмен был полностью уверен в успехе сделки, однако в итоге она не состоялась.

"Слава Богу, мудрость народа победила! Я глубоко признателен жюри за единогласное постановление о невиновности", — написал Маск в "Твиттере".