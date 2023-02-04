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4 февраля, 03:39

Пекин обвинил Вашингтон в клевете после "вторжения" аэростата в США

МИД Китая выразил протест из-за нападок Вашингтона из-за аэростата КНР в США

Власти КНР выступают решительно против нападок и клеветы со стороны США после того, как китайский воздушный шар случайно оказался в американском воздушном пространстве. Об этом заявили в МИД Поднебесной. Там назвали инцидент с аэростатом случайностью.

"Это абсолютная случайность, к которой привели форс-мажорные обстоятельства, возникшие всего один раз. Китай выражает решительный протест в связи с тем, что некоторые политики и СМИ в США воспользовались указанной темой, чтобы оклеветать и подвергнуть нападкам КНР", — указано в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

Пентагон заявил о ещё одном китайском шаре-шпионе над Латинской Америкой

Пентагон заявил о ещё одном китайском шаре-шпионе над Латинской Америкой

Кроме того, в МИД подчеркнули, что официальный Пекин строго соблюдает нормы международного права, уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран. Китайские дипломаты добавили, что Поднебесная "никогда не намеревалась и не вторгалась в наземное или воздушное пространство какого-либо государства".

Ранее Пентагон заявил об обнаружении разведывательного воздушного шара над континентальной частью США. Минобороны Штатов отвергло идею о том, чтобы сбить объект, посчитав этот шаг опасным для населения. В КНР уже подтвердили, что это их аэростат был замечен над США. Власти Поднебесной объяснили, что аппарат серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра, и выразили сожаление, что он оказался над американской территорией. Американский госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США сейчас сосредоточили усилия на том, чтобы удалить китайский аэростат из своего воздушного пространства.

Китайский аэростат летит к базе США с самолётами-"невидимками" B-2

Китайский аэростат летит к базе США с самолётами-"невидимками" B-2

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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