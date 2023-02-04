Пекин обвинил Вашингтон в клевете после "вторжения" аэростата в США

Власти КНР выступают решительно против нападок и клеветы со стороны США после того, как китайский воздушный шар случайно оказался в американском воздушном пространстве. Об этом заявили в МИД Поднебесной. Там назвали инцидент с аэростатом случайностью.

"Это абсолютная случайность, к которой привели форс-мажорные обстоятельства, возникшие всего один раз. Китай выражает решительный протест в связи с тем, что некоторые политики и СМИ в США воспользовались указанной темой, чтобы оклеветать и подвергнуть нападкам КНР", — указано в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.