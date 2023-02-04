Пекин обвинил Вашингтон в клевете после "вторжения" аэростата в США
МИД Китая выразил протест из-за нападок Вашингтона из-за аэростата КНР в США
Власти КНР выступают решительно против нападок и клеветы со стороны США после того, как китайский воздушный шар случайно оказался в американском воздушном пространстве. Об этом заявили в МИД Поднебесной. Там назвали инцидент с аэростатом случайностью.
"Это абсолютная случайность, к которой привели форс-мажорные обстоятельства, возникшие всего один раз. Китай выражает решительный протест в связи с тем, что некоторые политики и СМИ в США воспользовались указанной темой, чтобы оклеветать и подвергнуть нападкам КНР", — указано в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, в МИД подчеркнули, что официальный Пекин строго соблюдает нормы международного права, уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран. Китайские дипломаты добавили, что Поднебесная "никогда не намеревалась и не вторгалась в наземное или воздушное пространство какого-либо государства".
Ранее Пентагон заявил об обнаружении разведывательного воздушного шара над континентальной частью США. Минобороны Штатов отвергло идею о том, чтобы сбить объект, посчитав этот шаг опасным для населения. В КНР уже подтвердили, что это их аэростат был замечен над США. Власти Поднебесной объяснили, что аппарат серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра, и выразили сожаление, что он оказался над американской территорией. Американский госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США сейчас сосредоточили усилия на том, чтобы удалить китайский аэростат из своего воздушного пространства.
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