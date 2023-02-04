Пентагон заявил о ещё одном китайском шаре-шпионе над Латинской Америкой
США обнаружили ещё один разведывательный зонд над территорией Латинской Америки. По предварительным данным, этот аэростат тоже принадлежит Китаю, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.
"Мы получаем сведения о воздушном шаре, перемещающемся над Латинской Америкой. По нашим оценкам, это ещё один китайский разведывательный воздушный шар", — заявил представитель американского военного ведомства.
При этом не уточняется, где именно находится объект. По информации источников CNN, пока нет свидетельств того, что он движется в сторону Соединённых Штатов.
Напомним, накануне Пентагон заявил об обнаружении разведывательного воздушного шара над континентальной частью США. Минобороны Штатов отвергло идею о том, чтобы сбить объект, посчитав этот шаг опасным для населения. В КНР уже подтвердили, что это их аэростат был замечен над США. Власти Поднебесной объяснили, что аппарат серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра, и выразили сожаление, что он оказался над американской территорией. Из-за инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированный визит в Китай и встречу с Си Цзиньпином.
ТАСС / АР / Larry Mayer