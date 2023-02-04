Пентагон заявил о ещё одном китайском шаре-шпионе над Латинской Америкой

США обнаружили ещё один разведывательный зонд над территорией Латинской Америки. По предварительным данным, этот аэростат тоже принадлежит Китаю, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

"Мы получаем сведения о воздушном шаре, перемещающемся над Латинской Америкой. По нашим оценкам, это ещё один китайский разведывательный воздушный шар", — заявил представитель американского военного ведомства.