США вывели из-под санкций поставки российских нефтепродуктов в несколько стран Евросоюза

Минфин США разрешил поставки нефтепродуктов из России в Болгарию, Хорватию и некоторые страны ЕС, не имеющие выхода к морю, выведя трансакции из-под действия ограничительных мер, связанных с введением потолка цен на российские нефтепродукты.

В генеральной лицензии 56А от 22 ноября 2022 года ведомство сохраняет освобождение из-под санкций импорта сырой нефти и добавляет импорт нефтепродуктов в "Республику Болгария, Республику Хорватия или государства – члены Европейского союза, лишённые выхода к морю".

Напомним, Вашингтон вместе с союзниками с 5 февраля запрещает своим компаниям и гражданам перевозку морем российских нефтепродуктов, не вписывающихся в ценовые лимиты — 100 долларов за баррель при надбавке по отношению к сырой нефти (дизтопливо или бензин) и 45 долларов — за баррель нефтепродуктов, торгующихся со скидкой по отношению к сырой нефти (мазут). Аналогичный лимит цен на российские нефтепродукты ранее согласовали страны Евросоюза.