Британские моряки отравились питьевой водой после ошибки инженера

Моряки с британского фрегата HMS Portland отравились питьевой водой после того, как молодой инженер по ошибке поместил пробирку с химикатами в ненадлежащее место. Об этом пишет газета The Sun.

Всё произошло после того, как HMS Portland сопроводил российский фрегат "Адмирал Горшков" и танкер "Кама" в международных водах Северного моря 11 января, однако точная дата инцидента не указывается. Если бы виновный инженер оперативно не сообщил руководству об ошибке, итог мог быть гораздо хуже. Корабль пришвартовался на военно-морской базе Портсмута, и пострадавших доставили в ближайшую больницу.