В Катаре напомнили о запрете продуктов с насекомыми после решения Евросоюза
Минздрав Катара напомнил о запрете продажи содержащих насекомых продуктов
Министерство общественного здравоохранения Катара предупредило о запрете на продажу содержащих насекомых продуктов питания. Это случилось после того, как Евросоюз расширил список разрешённых к поеданию насекомых.
В "Твиттере" ведомство напомнило о запрете содержащих насекомых пищевых продуктов из-за их несоответствия техническим требованиям о халяльной еде в странах Персидского залива, а также религиозному мнению властей.
Минздрав тщательно проверяет источник белка в еде с помощью аккредитованных международных лабораторий, работающих на основе мусульманских принципов.
Ранее пользователи "Твиттера" осудили Еврокомиссию из-за предложения употреблять насекомых в пищу. В ЕК заявили, что есть можно домашних сверчков, жёлтых мучных червей и мигрирующую саранчу.
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