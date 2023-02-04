В Катаре напомнили о запрете продуктов с насекомыми после решения Евросоюза

Министерство общественного здравоохранения Катара предупредило о запрете на продажу содержащих насекомых продуктов питания. Это случилось после того, как Евросоюз расширил список разрешённых к поеданию насекомых.

В "Твиттере" ведомство напомнило о запрете содержащих насекомых пищевых продуктов из-за их несоответствия техническим требованиям о халяльной еде в странах Персидского залива, а также религиозному мнению властей.

Минздрав тщательно проверяет источник белка в еде с помощью аккредитованных международных лабораторий, работающих на основе мусульманских принципов.