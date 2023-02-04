Пакистан заблокировал "Википедию" из-за богохульного контента
Bloomberg: В Пакистане заблокировали сайт "Википедии" из-за богохульного контента
В Пакистане заблокировали сайт "Википедии" после того, как сервис не выполнил требование властей страны об удалении богохульного контента. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Пакистан заблокировал сервисы Wikipedia... после того, как платформа не удалила богохульный контент", — отмечает агентство.
Ранее управление по телекоммуникациям Пакистана обратилось к руководству сайта с просьбой удалить богохульный контент в течение 48 часов. При этом управление рассмотрит возможность разблокировать сайт, если "Википедия" выполнит соответствующее требование.
Ранее Лайф писал, что для россиян стали недоступны сайты Центрального разведывательного управления США и Федерального бюро расследований. Доступ к ресурсам ЦРУ и ФБР на территории РФ ограничил Роскомнадзор.
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