Посол в США раскритиковал решение поставить Украине дальнобойные ракеты

Передача Киеву всё более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя решение Штатов поставить Украине дальнобойные бомбы GLSDB.

"Передача киевскому режиму всё более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США", — приводится комментарий Антонова в телеграм-канале посольства.

Дипломат уверен, что американская администрация поставила на "украинскую карту" собственный международный авторитет, деньги американских налогоплательщиков и жизни украинских солдат. Посол добавил, что такими темпами США могут дойти до "абсолютного безумства", как, например, предоставление Киеву истребителей.