Посол в США раскритиковал решение поставить Украине дальнобойные ракеты
Посол Антонов: США намеренно обостряют конфликт, поставляя Украине всё более мощное оружие
Передача Киеву всё более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя решение Штатов поставить Украине дальнобойные бомбы GLSDB.
"Передача киевскому режиму всё более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США", — приводится комментарий Антонова в телеграм-канале посольства.
Дипломат уверен, что американская администрация поставила на "украинскую карту" собственный международный авторитет, деньги американских налогоплательщиков и жизни украинских солдат. Посол добавил, что такими темпами США могут дойти до "абсолютного безумства", как, например, предоставление Киеву истребителей.
Напомним, в новый пакет военной помощи Киеву США включили запускаемые с земли снаряды малого диаметра GLSDB дальностью около 150 километров. Таким образом, ВСУ с помощью этих снарядов будут способны наносить удары по территории Крыма.