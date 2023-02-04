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4 февраля, 02:58

Посол в США раскритиковал решение поставить Украине дальнобойные ракеты

Посол Антонов: США намеренно обостряют конфликт, поставляя Украине всё более мощное оружие

Передача Киеву всё более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя решение Штатов поставить Украине дальнобойные бомбы GLSDB.

"Передача киевскому режиму всё более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США", приводится комментарий Антонова в телеграм-канале посольства.

Дипломат уверен, что американская администрация поставила на "украинскую карту" собственный международный авторитет, деньги американских налогоплательщиков и жизни украинских солдат. Посол добавил, что такими темпами США могут дойти до "абсолютного безумства", как, например, предоставление Киеву истребителей.

Кремль напомнил слова Путина после решения США передать ВСУ дальнобойные ракеты

Кремль напомнил слова Путина после решения США передать ВСУ дальнобойные ракеты

Напомним, в новый пакет военной помощи Киеву США включили запускаемые с земли снаряды малого диаметра GLSDB дальностью около 150 километров. Таким образом, ВСУ с помощью этих снарядов будут способны наносить удары по территории Крыма.

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VK / Посольство России в США

Юлия Коновалова

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